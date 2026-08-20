Sirera (PP) acusa a Collboni de ser "còmplice" de l'ocupació de l'edifici barceloní de Can Vies

BARCELONA 20 ago. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a Barcelona, Daniel Sirera, ha acusat aquest dijous l'alcalde, Jaume Collboni, de ser "còmplice" de l'ocupació il·legal de l'edifici municipal de Can Vies.
En un comunicat, Sirera ha criticat també l'alcalde per "normalitzar que un edifici propietat de tots els barcelonins romangui ocupat i funcioni al marge de les obligacions que s'exigeixen a qualsevol establiment legal".
Sirera ha assegurat que proveïdors han descarregat aquest mateix dijous barrils de cervesa i mercaderies en Can Vies "com si es tractés d'un bar" per a les activitats de les festes de Sants, i ha demanat que Collboni esclareixi si compten amb autorització municipal, llicència, assegurança de responsabilitat civil, controls sanitaris i totes les mesures de seguretat exigibles.
"Poden els okupes vendre o servir begudes sense llicència i sense pagar impostos? Qui controla les condicions sanitàries? Qui garanteix la seguretat i qui assumirà les responsabilitats si passa alguna cosa?", ha sostingut.
El dirigent popular ha reclamat a l'Ajuntament que recuperi l'immoble i el destini "legalment a les necessitats del barri mitjançant una gestió pública, transparent i sotmesa a les mateixes regles que regeixen per a tots".
"Collboni no és un espectador. És l'alcalde, coneix perfectament el que succeeix i ha decidit permetre-ho. Quan un govern tolera durant anys l'ocupació d'un edifici municipal i permet que funcioni amb total normalitat, deixa de ser passivitat i es converteix en complicitat política", ha conclòs.