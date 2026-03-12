Sirera (PP) acusa Collboni de "no fer res" davant el positiu de pesta porcina a Collserola

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticat l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, per "no fer res davant una crisi anunciada" per la detecció d'un nou cas de pesta porcina africana (PPA) al parc de Collserola i que ha provocat que el Govern el tanqui totalment.
"El govern municipal torna a reaccionar tard i malament davant un problema que es veia a venir des de fa mesos", ha assenyalat Sirera en un comunicat en el qual també critica la Generalitat per reaccionar quan el problema ja s'ha magnificat.
Ha afegit que creu necessari un pla "contundent per frenar l'entrada d'aquests animals a la trama urbana" i ha advertit de la contradicció que suposa tenir el parc tancat quan Barcelona es prepara per acollir una etapa del Tour de França que travessarà Collserola.