Sirera (PP) acusa Collboni i Illa de "deixadesa" per la proliferació de PPA a Barcelona

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 1 des. (ERUROPA PRESS) -
El president del PP a Barcelona, Daniel Sirera, ha acusat l'alcalde, Jaume Collboni, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, de "deixadesa i improvisació" per la proliferació de la pesta porcina africana (PPA) a la capital catalana.
Ha sostingut que durant la pandèmia l'"expansió descontrolada de senglars va ser alarmant, especialment a Collseora i els barris propers" i que durant aquest període es va demostrar la manca de mesures del Govern i el consistori per fer-hi front, ha indicat la formació en un comunicat aquest dilluns.
D'aquesta manera, ha reclamat un "pla real per frenar l'expansió dels senglars", dels quals ha proposat monitorar els moviments, a més de millorar la gestió dels residus mitjançant contenidors i papereres blindades a Collserola, i també sancions més elevades als qui els alimenten.