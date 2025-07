Sirera (PP) acusa Collboni d'"ignorar" els veïns no cobrint la ronda del Mig de Barcelona

BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusat l'alcalde, Jaume Collboni, d'"ignorar un cop més" els veïns del barri de les Corts en descartar cobrir la ronda del Mig.

Ho ha dit en una publicació a X recollida per Europa Press aquest dimarts després que l'Ajuntament afirmés que "no és viable" cobrir la ronda al tram de la Gran Via de Carles III entre el carrer Masferrer i la plaça Prat de la Riba.

Sirera ha afegit que els veïns han tingut "22 anys de promeses, soroll i contaminació" i que ell sí la cobrirà quan sigui alcalde.