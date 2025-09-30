Sirera (PP) acusa Collboni de deixar la seguretat dels mercats "en mans dels paradistes"

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusat l'alcalde, Jaume Collboni, de deixar la seguretat dels mercats de la ciutat "en mans dels paradistes, els qui ja fan un gran esforç per mantenir el negocis obert".
Ha sostingut que el govern municipal "només finança la seguretat als mercats de Santa Caterina i de la Boqueria", la qual cosa assegura que posa en risc tant l'activitat comercial com la confiança dels veïns i clients, ha informat aquest dimarts en un comunicat.
D'aquesta manera, ha instat l'alcalde a revisar immediatament els contractes amb les empreses de seguretat per exigir el compliment dels estàndards de professionalitat, a més d'ampliar el servei de seguretat municipal a tots els mercats de Barcelona.