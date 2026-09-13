Sirera (PP) acusa a Collboni de deixar a "3.244 famílies sense plaça de guarderia pública"

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusat a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de deixar a "3.244 famílies sense plaça de guarderia pública" per al curs 2026-2027, malgrat, diu, les 8.171 sol·licituds de preinscripció presentades.
"Collboni anuncia noves places, però la realitat és que milers de famílies de Barcelona tornen a començar el curs sense una plaça pública per als seus fills. És un problema que es repeteix any rere any i al que el govern municipal segueix sense donar una resposta suficient", ha lamentat Sirera en un comunicat aquest diumenge.
Així, ha demanat a l'alcalde que arribi a acords amb les guarderies privades per ampliar l'oferta disponible i ajudar a les famílies que han quedat fora de la xarxa municipal i ha recordat que el PP "va aconseguir aprovar" el 2023 una proposta perquè el consistori subvencionés part del cost de les guarderies privades a aquestes famílies.
"No demanem que totes les places siguin municipals; demanem que cap família es quedi sense una alternativa per motius econòmics", ha afirmat.
A més, ha reclamat a l'Ajuntament i la Generalitat que posin data a la "fi dels barracons escolars" a Barcelona, per la qual cosa el PP demanarà en la propera Comissió d'Educació que es present, en un termini màxim de 3 mesos, un calendari públic per eliminar els mòduls prefabricats.