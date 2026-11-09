Publicat 09/11/2026 18:17

Sirera (PP) acusa Collboni d'"apagar el Nadal" a la plaça Catalunya per protegir l'acampada

Archivo - El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusat l'alcalde, Jaume Collboni, d'"apagar el Nadal" a la plaça Catalunya per no haver de desallotjar l'acampada per l'habitatge, fet que ha qualificat de vergonyós i incomprensible.

"Els okupes es queden, els llums de Nadal desapareixen i l'alcalde, com sempre, no resol res", ha lamentat en un comunicat de la formació aquest dilluns, en el qual reclama al govern que aclareixi els diners que es perden en no instal·lar-los.

També ha alertat que la situació afecta els comerciants del centre de la ciutat, a més, en plena Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat, i ha retret a l'executiu que digui que la plaça no es quedarà sense llums: "Que no ens prenguin el pèl".

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