Sirera (PP) acusa a Collboni de claudicar amb la droga i demana combatre-la, "no conviure amb ella"

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 ago. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusat a l'alcalde Jaume Collboni d'haver claudicat amb la droga, després de presentar el nou pla contra el seu consum i venda a la ciutat, i li ha reclamat una nova estratègia per combatre-la de debò i "no conviure amb ella".
"Barcelona s'ha convertit en un aparador de la droga. Es ven als nostres carrers, es consumeix als nostres parcs i es blanqueja en centenars de clubs cannàbics mentre l'Ajuntament actua com si tot això fos inevitable", ha afirmat en un comunicat aquest dimecres.
Ha criticat que el govern municipal centri la seva estratègia en les conseqüències, "mentre evita actuar contra els qui fan possible que la droga arribi i es distribueixi a la ciutat".