Sirera acusa Colau de fer servir electoralment la Flotilla

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha lamentat l'ús polític i electoralista que, a parer seu, ha fet l'exalcaldessa Ada Colau amb la Global Sumud Flotilla i ha alertat que ella "no ha deixat la política".
"Si no és candidata de BComú a l'Ajuntament, pot ser candidata dels Comuns a les generals", ha augurat en una entrevista d'aquest dijous a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en què també ha criticat que l'alcalde, Jaume Collboni, hagi permès al regidor republicà Jordi Coronas continuar cobrant mentre participava en la Flotilla.
També ha lamentat que l'Ajuntament hagi penjat dues pancartes a la façana, una per condemnar el genocidi a Gaza i una altra per mostrar el seu suport a la Flotilla, però no n'hagi col·locat una on demani a Hamas que alliberi els ostatges: "En una ciutat com la nostra, crec que no és de rebut".