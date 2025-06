Sirera insta a un pla de seguretat per a la dona a Barcelona davant de la "inacció" de Collboni

BARCELONA 24 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, reclamarà al ple municipal de divendres un pla urgent de seguretat per a la dona davant de la "inacció" de l'alcalde, Jaume Collboni, davant d'un augment d'agressions sexuals a la ciutat.

Demanarà que el pla inclogui més policia, més videovigilància, il·luminació adequada a tota la ciutat, punts violetes permanents a zones d'oci i platges, i formació obligatòria als agents de seguretat en violència sexual i atenció a víctimes, informa aquest dimarts en un comunicat.

El popular ha constatat una mitjana de tres agressions sexuals diàries a Barcelona i que les agressions d'aquest tipus ateses a l'Hospital Clínic van créixer un 15,6% l'últim any.

Sirera creu que la Guàrdia Urbana "està saturada i falten agents" per garantir la seguretat en totes les zones sensibles, com els parcs de la Ciutadella, el Turó del Putxet, el Guinardó i els entorns de Montjuïc, així com platges com la Mar Bella i la Nova Icària.

"Mentre el PSC i els seus socis es reparteixen comissionats i repeteixen eslògans buits, les dones a Barcelona tenen por de tornar soles a casa", ha conclòs.