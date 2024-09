Sirera expressa que vol repetir al capdavant del PP en els comicis municipals de Barcelona el 2027

BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha expressat la seva voluntat de repetir al capdavant dels populars a Barcelona en les eleccions municipals del 2027: "Per descomptat", ha destacat.

En una entrevista publicada aquest diumenge per 'El Nacional', recollida per Europa Press, Sirera ha expressat que vol ser alcalde i, si no ho és, que es vol involucrar en el govern de la ciutat, per millorar àmbits com la seguretat o la mobilitat.

"Jo aspiro a ser alcalde i intentaré ser-ho. Sé que les coses no són fàcils i, per tant, ja veurem què diuen els ciutadans de Barcelona. Però, en qualsevol cas, la meva voluntat és governar la ciutat", ha remarcat.

MILLORAR EN FUTURES ELECCIONS

Sirera ha opinat que, allà on governa el PP, en les següents eleccions els populars milloren els resultats, i ha posat com a exemple llocs com Madrid, València, Màlaga, Badalona o Castelldefels (Barcelona).

Preguntat per si s'hauria entès millor amb Junts que amb el PSC, ha criticat que actualment Junts és un partit que dona suport a la política econòmica i laboral d'un Govern central que, en les seves paraules, està en mans de partits com els Comuns o Podem.