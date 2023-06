Sirera afirma que Trias estava "completament equivocat" si creia que el PP el faria alcalde

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmat aquest dilluns que el candidat de Trias per Barcelona, Xavier Trias, estava "completament equivocat" si creia que els populars facilitarien la seva investidura com a alcalde.

"Ell creia que, pel fet de fa anys haver denunciat que tenia un compte a Suïssa i no sé què, ens obligava a nosaltres a fer-lo alcalde", ha relatat en una entrevista de RNE recollida per Europa Press.

No obstant això, Sirera ha dit que Trias "no va pensar mai que el PP podria fer aquest acte de generositat" cap al seu principal rival electoral, el PSOE, i facilitar la investidura del candidat del PSC, Jaume Collboni, com a alcalde.

"Els vam fastiguejar la festa", ha afegit el popular, que ha assegurat que la decisió de votar a Collboni la van prendre els integrants del grup municipal del PP de Barcelona.

Ha assegurat que intentarà guanyar l'alcaldia dins de quatre anys: "No he vingut a fer el turista, vull ser alcalde. Si haig d'arremangar-me per ajudar i donar un cop de mà hi estic disposat".