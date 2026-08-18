Sirera acusa a Illa de fer esperar a les persones depenents de Barcelona "fins la mort"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 ago. (EUROPA PRESS) -
El president del grup municipal del PP a Barcelona, Daniel Sirera, ha acusat al president de la Generalitat, Salvador Illa, de fer esperar a les persones depenents de la ciutat "fins la mort", segons ha informat aquest dimarts el partit en un comunicat.
Sirera ha assegurat que 11.326 expedients estaven pendents d'una valoració inicial de dependència a Barcelona el maig del 2025, a més d'afirmar que "la Generalitat triga més d'un any a completar un procediment que legalment hauria de resoldre's en 6 mesos"
El dirigent popular ha assenyalat que 9.116 persones van morir a Catalunya durant el 2025 mentre estaven en alguna fase de tramitació de la dependència i altres 4.342 van morir entre gener i maig del 2026.
Sirera ha exigit que la Generalitat i l'Ajuntament publiquin quants barcelonins van morir entre el 2024 i el 2026 mentre esperaven la valoració, el Programa Individual d'Atenció o una prestació, assegurant que "si no coneixen la dada, demostraran que ni tan sols saben quants barcelonins moren esperant"
El líder del PP a Barcelona ha reclamat un pla de xoc per reduir les llistes d'espera i agilitzar els tràmits, després que el temps mig per aprovar el Programa Individual d'Atenció assolís els 152 dies el maig del 2025.