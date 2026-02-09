'Sirat' triomfa en els Premis Gaudí amb vuit guardons i 'Frontera' aconsegueix quatre

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
Ángela Cervantes i Mario Casas es fan amb els premis a protagonista
BARCELONA, 9 febr. (EUROPA PRESS) -
Les pel·lícules 'Sirat', d'Oliver Laxe, amb vuit guardons inclòs el de millor pel·lícula en parla no catalana, i 'Frontera', de Judith Colell, amb quatre inclòs el de millor pel·lícula i actriu secundària, han estat les grans triumfadores dels 18 Premis Gaudí, que s'han lliurat en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
En una edició molt repartida, després d'aquestes dues pel·lícules, se situa 'Sorda', d'Eva Libertad, amb tres premis Gaudí; 'La furia', de Gemma Blasco, amb dues; 'Tardes de soledad', amb dues, 'Romería', de Carla Simón, amb un, 'Mi amiga Eva', amb un, i 'Molt lluny', de Gerard Oms, amb un.
La gala ha estat presentada per Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez i Maria Arnal en un viatge cromàtic que ha estat un homenatge a la diversitat d'ànimes que conformen el cinema.
'Sirat', amb un Oliver Laxe que no ha pogut acudir a la gala en plena promoció per als Oscar, s'ha portat els guardons a millor pel·lícula en parla no catalana i ha arrasat en les categories tècniques amb les de millor adreça de producció, direcció artística, música original, fotografia, so, efectes visuals i maquillatge i perruqueria.
El de millor so ha estat para Amanda Villavieja, Laia Casanovas i Yasmina Praderas, l'equip que està nominat a aquesta categoria en els Oscar.
Amb quatre Gaudí la segueix 'Frontera', de Judith Colell, amb els premis a millor pel·lícula, l'especial del públic, millor vestuari i actriu secundària per Bruna Cusí.
GERMANS PREMIATS
Una de les curiositats de la gala ha estat el premi per als germans Cervantes: Ángela Cervantes s'ha portat el Gaudí com a millor actriu protagonista per 'La furia', mentre que Álvaro Cervantes ha guanyat el Gaudí a millor secundari per 'Sorda'.
'Sorda' s'ha portat a més del Gaudí de Cervantes el de millor guió adaptat i de millor directora per a Eva Libertad, que en el de direcció s'enfrontava amb pesos pesants com Carla Simón per 'Romería', Oliver Laxe per 'Sirat' i Albert Serra per 'Tardes de soledad'.
'Tardes de soledad', el documental que va aconseguir l'última Concha de Oro del Festival de Sant Sebastià, s'ha portat el premi a millor documental i el de millor muntatge.
'La furia', de Gemma Blasco, també ha aconseguit, a més del Gaudí a millor actriu per a Ángela Cervantes --el seu tercer guardó en cinc anys-- en el seu paper com a víctima d'una agressió sexual, el de millor direcció novella per a la seva directora.
Com a interpretació novella, Llúcia Garcia s'ha portat el guardó pel seu paper en 'Romiatge', en l'únic Gaudí que ha aconseguit la pel·lícula de Carla Simón, que partia com la més nominada, amb 13 opcions.
Mario Casas ha tornat a triomfar en els Gaudí amb el premi a millor actor protagonista pel seu paper en la pel·lícula 'Molt lluny', de Gerard Oms, i repetint l'èxit que va obtenir amb 'No mataràs', de David Victori, i 'Mi amiga Eva' s'ha portat el premi a millor guió original, obra de Cesc Gay i Eduard Sola.
Com a millor pel·lícula d'animació s'ha alçat 'L'Olívia i el terratrèmol invisible', el millor curtmetratge ha anat para 'De sucre' de Clàudia Cedó, i la millor pel·lícula invisible ha estat la letona 'Flow, un mundo que salvar'.
SÍLVIA MUNT
L'actriu i directora Sílvia Munt en rebre el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter en la gala del Liceu ha reivindicat: "M'he adonat que sempre m'ha agradat ser inclassificable".
Ha rebut el guardó de mans del director Fernando Trueba i ha subratllat que en moments com l'actual és necessari ser "nens desvergonyits, personatges inclassificables per fer preguntes incòmodes i anar més enllà".
Ha afirmat que en temps d'algorismes i irrupció de la intel·ligència artificial, ha dit que s'ha de lliurar la batalla i ser aquests personatges inclasificacles que dubten, que fan preguntes i necessiten aquesta incertesa.
JUDITH COLELL
Judith Colell, en la seva faceta com a presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, ha defensat que el cinema català és una "realitat sòlida" i que s'està projectant amb èxit internacionalment.
Ha afirmat que el cinema en versió catalana viu un "moment dolç", gràcies a la constància i ha aconseguit que els pressupostos de les produccions es doblin en els últims quatre anys, i ha assenyalat que les produccions catalans han trobat públic i complicitat, tant a les sales com en els festivals europeus.
La presidenta de l'Acadèmia ha condemnat tot tipus de violència, especialment a Gaza que viu una "situació insuportable", i ha reivindicat el cinema com a espai de memòria i lloc on explicar històries com a forma de defensar la vida.