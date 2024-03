La Sindicatura de Barcelona qüestiona la "idoneïtat" d'acollir la fira del joc, casino i apostes

Bondia expressa la seva preocupació i assegura que "les apostes no són un joc"



BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha qüestionat a l'Ajuntament la "idoneïtat" d'acollir la fira del joc, casino i apostes que se celebrarà del 20 al 22 de gener del 2025 al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.

En un comunicat d'aquest dijous, ha manifestat la seva "preocupació per la possible discrepància" entre les línies estratègiques del consistori en matèria de salut i la decisió de ser la seu de l'esdeveniment, per la qual cosa ha demanat informació a la quarta tinència d'alcaldia d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme i a la regidoria de Salut.

A la primera, la Sindicatura li ha preguntat sobre l'"òrgan impulsor", a més dels costos i els beneficis previstos i la durada del compromís de la ciutat amb la fira; i a la regidoria de Salut, li ha demanat quin ha estat el seu rol en la presa de decisions per l'esdeveniment i les accions que estan previstes.

El Síndic de Barcelona, David Bondia, ha assegurat que els preocupa que la ciutat promocioni aquestes pràctiques i que sigui amfitriona d'"un dels esdeveniments mundials més gran vinculat al joc, els casinos i les apostes".

"Quan parlem de salut mental, fem nostres les paraules de la Federació Catalana de Drogodependències: les apostes no són un joc", ha conclòs.