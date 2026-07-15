La Sindicatura de Barcelona demana reassignar automàticament les cites cancel·lades per l'administració

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha suggerit a la Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana que valori la reassignació automàtica o la proposta de dates alternatives per a les cites que són cancel·lades per l'administració.
Segons ha informat la Sindicatura en un comunicat aquest dimecres, la mesura ajudaria a evitar molèsties a la ciutadania, reduir els "desplaçaments improductius" i millorar la qualitat del servei públic, especialment en els casos en què la cancel·lació no depèn de l'usuari.
D'altra banda, la Sindicatura ha recordat en més d'una ocasió la prohibició legal d'imposar la cita prèvia amb caràcter obligatori, d'acord amb la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.