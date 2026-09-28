Sindicat de Llogateres no descarta una vaga general per l'habitatge "si les coses no canvien"

SINDICAT DE LLOGATERES - Arxiu
BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, no ha descartat una possible vaga general per l'habitatge i els drets laborals "si les coses no canvien" i ha exigit al president del Govern central, Pedro Sánchez, que aquest dimarts no presenti un decret en habitatge que sigui el que considera una farsa.
Ho ha dit en declaracions a TV3 durant la concentració promoguda pel Sindicat de Llogateres a Barcelona d'aquest dilluns a primera hora, que ha provocat alguns talls a diversos punts de la ciutat, per demanar 'el decret Maricarmen', que porta el nom de la dona de 87 anys desnonada de la seva casa al barri de Retiro de Madrid.
Aragonès ha explicat que el Sindicat està "en converses" amb sindicats laborals amb una vaga general a l'horitzó i entre les seves demandes a Sánchez ha demanat la renovació automàtica dels contractes, la congelació del preu durant el contracte i un mecanisme estructural de suspensió dels desnonaments a persones vulnerables.