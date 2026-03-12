El Sindicat de Llogateres critica Collboni per "mirar cap a una altra banda" amb la reserva del 30%

BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha criticat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per "mirar cap a una altra banda" amb la reserva del 30% d'habitatge assequible en noves promocions, vigent a la capital catalana.
En unes declaracions als mitjans aquest dijous, li ha reclamat aplicar la mesura a 4 finques rehabilitades integralment pel fons d'inversió Vandor, i recuperar per al parc públic de la ciutat 17 habitatges que, segons ha assenyalat, actualment funcionen com 'colivings'.
"L'Ajuntament de Barcelona predica que vol ampliar el parc d'habitatges assequible, però el que veiem és que a l'hora de la veritat, els deixa escapar per no incomodar grans empreses", ha sostingut Arcarazo.