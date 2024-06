El Sindicat de Llogateres creu que el final de pisos turístics "podria quedar en res" i demana mesures

Insisteix que el problema d'habitatge "es fonamenta" en els lloguers temporals



BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Llogateres ha advertit que l'eliminació de tots els pisos turístics a Barcelona prevista per a novembre de 2028 "podria quedar en res abans d'aplicar-se" i ha reclamat que l'Ajuntament comenci a impulsar mesures per a fer efectiva la iniciativa, en un comunicat.

L'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, ha presentat la seva proposta aquest divendres: l'ha emmarcat en la norma de la Generalitat que regula els habitatges turístics, i haurà de ser aprovada pel ple de l'Ajuntament.

El Sindicat de Llogateres ha lamentat que "la voluntat de l'alcalde triat l'any 2027 podria convertir-la en fum" i ha assenyalat que també depèn de si hi ha canvis en la norma de la Generalitat, en un context polític que veu incert.

Ha defensat que la crisi d'habitatge que l'entitat identifica a Barcelona "no es fonamenta en els habitatges d'ús turístic com a tal, sinó en la falta de regulació dels lloguers temporals", que ha descrit com la principal via dels especuladors per desviar pisos a usos lucratius, en les seves paraules.

HABITATGE PROTEGIT I MODEL TURÍSTIC

L'associació ha criticat que l'anunci és una "cortina de fum" davant de la modificació del decret de la reserva del 30% d'habitatge protegit, que al seu parer respon als interessos de les grans constructores.

Així mateix, ha assegurat que la fi dels pisos turístics "no fa més que ratificar l'aposta de la patronal hotelera: una ciutat venuda a un turisme de congressos, esdeveniments i cada vegada més exclusiu".