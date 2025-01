El Síndic de Greuges de Barcelona demana una ubicació adequada per a l'Escola Teixidores de Gràcia

BARCELONA 3 gen. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha instat el Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) i el Districte de Gràcia a acordar "una ubicació adequada" per a l'Escola Teixidores, situada al carrer Encarnació, que es manté amb mòduls prefabricats des de fa vuit anys.

En un comunicat d'aquest divendres, han indicat que el CEB va proposar construir l'escola al solar de l'antic Hospital Evangèlic (carrer Camèlies), però es va rebutjar perquè es considerava inadequat i, posteriorment, es va acceptar la ubicació acordada per l'Ajuntament i la Generalitat en un espai interior dels carrers de Gran de Gràcia, Carolines i Riera de Cassoles.

Tot i que se'n va anunciar la construcció fa dos anys, han informat que les administracions competents no han fet cap actuació i, per tot això, la Sindicatura recorda els efectes negatius que suposa per a l'alumnat dur a terme l'ensenyament en instal·lacions poc òptimes.