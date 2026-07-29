El síndic de Barcelona demana tenir en compte els espais de memòria en autoritzar carpes polítiques

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha demanat a l'Ajuntament que tingui en compte la singularitat dels espais de memòria democràtica abans d'autoritzar carpes i altres elements d'informació política.
En concret, la resolució parteix d'una queixa per la instal·lació d'una carpa de Vox a la plaça Adrià, a Sant Gervasi, on hi ha un monument dedicat a l'exlíder d'UDC assassinat pel franquisme Manuel Carrasco i Formiguera, explica la defensoria en un comunicat.
Un ciutadà va presentar una queixa, que la Sindicatura va considerar legítima, i en sol·licitar informació el consistori va explicar que en aquestes sol·licituds es prioritza la disponibilitat de l'espai però no les possibles connotacions simbòliques.