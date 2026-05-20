El Síndic de Barcelona demana un punt presencial de l'Estat a Fira per agilitzar la regularització

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha reclamat al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions que habiliti un punt presencial de tramitació al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona (Nau 2) per agilitzar el procés de regularització extraordinària de persones migrants, aprofitant el dispositiu municipal ja existent.
La institució considera que Barcelona ja disposa de l'espai, els recursos i l'organització per reforçar aquest procés i que la presència directa de l'administració de l'Estat "permetria donar una resposta més àgil i eficaç davant l'elevada demanda", segons indica en un comunicat aquest dimecres.
Ha afegit que ni el Ministeri ni la Delegació del Govern central han informat públicament dels punts habilitats per l'administració estatal a la ciutat ni del funcionament concret dels serveis disponibles, "una manca d'informació que dificulta orientar adequadament la ciutadania".