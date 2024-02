El Síndic de Barcelona demana al Parlament que la llei de sensellarisme impliqui el col·lectiu

El dictamen que ha presentat la Sindicatura també proposa una campanya de conscienciació social



BARCELONA, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha presentat al Parlament de Catalunya un dictamen sobre la proposició de llei de mesures transitòries i urgents per fer front i erradicar el sensellarisme, en el qual proposa que les persones sense llar tinguin un rol "més rellevant" en l'elaboració de la llei, segons un comunicat d'aquest dijous.

"Des de la Sindicatura celebrem aquesta iniciativa legislativa davant la necessitat d'aprofundir en una problemàtica sovint invisibilitzada i insuficientment abordada per les administracions competents", ha assenyalat el Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia.

El dictamen també demana que la llei contempli la responsabilitat de les empreses adjudicatàries de contractes de serveis a les persones sense llar i que abordi el sensellarisme de manera interseccional.

La Sindicatura també destaca el paper de les entitats en l'acreditació de residència per empadronar sense domicili fix i la prevenció de conductes aporofòbiques del personal de les administracions públiques, a més d'amplificar l'atenció, l'assessorament i l'acompanyament jurídic més enllà dels delictes d'aporofòbia.

A més a més, el document demana que la llei vagi acompanyada d'una campanya de conscienciació social cap al col·lectiu, i que no s'utilitzin termes com 'beneficiari', ja que es tracta d'un "concepte assistencialista que allunya el concepte de persones com a subjectes de ple dret".