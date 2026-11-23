SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El síndic de greuges de Barcelona ha reclamat a l'Ajuntament que "sense dilació" dugui a terme una actuació integral en un edifici municipal del carrer Marina per eliminar la plaga de paneroles que afecta diversos habitatges.
En un comunicat aquest dilluns, el síndic ha considerat insuficients les actuacions de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) per acabar amb una problemàtica que es manté des del març del 2023.
Ha afegit que, en aquell moment, els veïns creien que l'origen de la plaga podia estar en un habitatge concret, "però la falta d'una resposta prou efectiva va facilitar que la plaga es propagués verticalment cap a altres pisos de la finca".
És per això que van presentar un escrit col·lectiu el setembre del 2023 per demanar la fumigació general de l'edifici i, després de viure fumigacions els últims 3 anys, la persona promotora de la queixa ha tornat a detectar paneroles, en una situació que li genera una "situació d'estrès continu i indefensió davant la falta de suport municipal".
També han alertat de problemes de salut arran del cas d'una veïna que ha requerit ingressos hospitalaris per episodis d'ansietat i "malestar general relacionats amb la situació".