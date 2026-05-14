El síndic de Barcelona demana aixecar una multa a un discapacitat a qui li va caure la targeta d'aparcament

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha demanat a l'Institut Municipal d'Hisenda que revisi el cas i revoqui una sanció a un ciutadà de 71 anys amb discapacitat que va aparcar en una plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda i a qui li va caure accidentalment dins el vehicle la targeta que acredita el dret a utilitzar aquest tipus de places.
Així ho ha resolt la institució després d'haver rebut una queixa de l'afectat, usuari de cadira de rodes i titular de la targeta d'aparcament, informa en un comunicat aquest dijous.
Segons ha explicat, el dia dels fets el ciutadà va aparcar en una plaça reservada i va deixar la targeta al parabrisa, però segons exposa, hauria caigut mentre treia la cadira de rodes del maleter, "una maniobra dificultosa que pot moure el vehicle" i quan va tornar el cotxe havia estat retirat per la grua i va haver d'abonar 173 euros.
Posteriorment, malgrat presentar al·legacions i aportar documentació --inclosa la targeta vigent--, l'Ajuntament va mantenir una sanció de 200 euros.
La Sindicatura considera que l'actuació de l'Institut Municipal d'Hisenda ha estat ajustada a la legalitat, però poc respectuosa amb principis com la proporcionalitat, la bona fe i la confiança recíproca entre l'administració i la ciutadania.