El síndic de Barcelona convoca el 1r Premi Internacional Dret a la Ciutat i Bones Pràctiques

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha convocat la primera edició del Premi Internacional Dret a la Ciutat i Bones Pràctiques, coincidint amb el Dia dels drets humans, un guardó dirigit a defensories d'arreu del món per a projectes i actuacions innovadores que "fan realitat els drets de proximitat".
"L'objectiu d'aquest guardó és reconèixer i destacar les bones pràctiques que s'estan implementant en l'àmbit local que contribueixen a la defensa i la promoció del dret a la ciutat", ha informat el síndic en un comunicat aquest dimecres.
El premi també té una finalitat solidària, ja que la dotació econòmica del guardó anirà destinada a una associació o entitat local, que elegirà la candidatura guanyadora.
A més, el reconeixement s'articula en 4 categories: ciutat equitativa; ciutat habitable i sostenible; ciutat garantista; i ciutat diversa; i el jurat estarà format per persones i representants d'entitats socials, a més del síndic de Barcelona, David Bondia.
La concessió dels premis es farà pública el 15 de juliol del 2026 i el lliurament tindrà lloc en un acte oficial a Barcelona durant el 31 d'octubre del 2026, en el Dia internacional del dret a la ciutat.