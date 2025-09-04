El Síndic de Barcelona assenyala un cas amb nens dormint al carrer i demana actuar al consistori

Recomana revisar protocols en casos amb menors quan les solucions resulten ineficaces
BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -
La Sindicatura de Greuges de Barcelona, liderada per David Bondia, ha assenyalat un cas en el qual una família amb nens va acabar dormint al carrer i ha demanat a l'Ajuntament que millori la seva actuació en aquest tipus de casos per procurar que cap menor es torni a trobar en aquesta situació.
En un comunicat aquest dijous, ha explicat que després de l'arribada a la ciutat de dos pares amb una filla de 12 anys i un altre de 3 per tractar el problema de salut d'un d'ells, es van quedar sense llar i van acabar pernoctant als carrers de la ciutat després de no funcionar les solucions dels serveis socials del consistori.
En concret, al novembre de 2024 la família va contactar amb el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), que els va allotjar dos dies i els va derivar al Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER), que els va informar que no disposaven de cap alternativa estable d'allotjament.
Després de dos mesos de trucades i visites de seguiment per part del SAIER, al maig de 2025 la família va informar que havien estat estafats i van acudir de nou al CUESB, que els va allotjar un cop més i els va tornar a derivar al SAIER, amb el mateix resultat que anteriorment.
La família es va presentar fins a cinc vegades més davant del CUESB, que va intentar orientar-los a trobar un allotjament pel seu compte, i també se'ls va negar la possibilitat d'accedir a un allotjament temporal d'urgència (ATU).
"CAS MOLT GREU"
La Sindicatura ha alertat que aquest és un "cas molt greu i en cap cas justificable" per part de l'Ajuntament, ja que dos nens van acabar dormint al carrer, per la qual cosa ha reclamat que quan les solucions de CUESB i SAIER resultin ineficaces s'activin nous plantejaments.
"Cap nen es pot trobar en situació de carrer a Barcelona", adverteix en el comunicat, on recomana revisar els protocols en casos amb menors per garantir una atenció a les necessitats bàsiques posant els drets de les persones al centre.