El Síndic de Barcelona accepta intervenir en el conflicte del bloc Papallona, del carrer Llança

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha acceptat la petició del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya per intervenir en el conflicte que afecta els veïns del número 20 del carrer Llança, conegut com bloc Papallona.
En un comunicat aquest dimarts, la Sindicatura explica que la sol·licitud arriba quan ja es preveu un primer desnonament el 29 d'abril i que els veïns viuen una "problemàtica similar" a la del bloc Sant Agustí, al barri de Gràcia, en què també estan intervenint amb la propietat.
"Amb aquesta actuació, la Sindicatura reforça el seu compromís de vetllar pels drets de la ciutadania i promoure solucions dialogades davant conflictes que impacten directament en la convivència i la cohesió social a la ciutat", han afegit.