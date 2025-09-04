Publicat 04/09/2025 18:28

La SGAE i el Gremi de Restauració de Barcelona s'alien per facilitar les llicències als locals

El director de SGAE a Catalunya i Balears, Luis Gómez, i el director general del Gremi de Restauració, Roger Pallarols
La Societat General d'Autors i Editors (SGAE) i el Gremi de Restauració de Barcelona han signat un conveni de col·laboració per facilitar als establiments barcelonins l'accés a les llicències d'ús de les obres musicals i audiovisuals que gestiona.

L'acord, signat aquest dijous pel director de SGAE a Catalunya i Balears, Luis Gómez, i el director general del Gremi, Roger Pallarols, també contempla oferir assessorament als restauradors així com incorporar a la societat com partner, explica aquest dijous en un comunicat.

El conveni té una vigència d'un any amb possibilitat de pròrroga i consolida la relació entre ambdues entitats, garanteix la seguretat jurídica als establiments i obre la porta a campanyes conjuntes de suport al sector hostaler de Barcelona.

