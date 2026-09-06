La Seu Vella de Lleida supera els 65.000 visitants i usuaris fins a agost el 2026

LLEIDA 6 set. (EUROPA PRESS) -
La Seu Vella de Lleida ha registrat 65.323 visitants i usuaris entre gener i agost aquest 2026, una xifra que representa un increment del 15,2% respecte a les xifres del passat any, ha informat la Paeria de Lleida en un comunicat aquest diumenge.
Respecte a l'activitat ordinària del monument la Seu Vella ha acollit 20.121 participants en actes culturals, socials i institucionals, concerts, presentacions i altres activitats, un augment de 4.479 participants enfront dels registrats en 2025 (un 28,6% més).
Les dades de procedència dels visitants evidencien que la major part continuen arribant de Catalunya, amb 23.369 visitants, mentre que 8.529 han estat de la resta de l'Estat i 7.389 visitants internacionals, la majoria europeus (5.224).