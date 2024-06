El servei d'acompanyament emocional del Govern 'Obro feel' atén gairebé 900 joves

BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

El servei d'acompanyament 'Obro feel' ha atès des del passat mes de novembre 899 joves amb problemes vinculats a la salut mental, amb els quals s'han intercanviat uns 55.000 missatges, ha informat aquest dissabte en un comunicat.

Impulsat per la Direcció General de Joventut de Drets Socials amb la col·laboració de la Conselleria de Salut, té l'objectiu de detectar i prevenir problemes lligats a la salut mental en els joves i ofereix acompanyament, suport emocional i orientació a través de Whatsapp.

Dels 899 joves que han contactat amb aquest servei, un 66% eren dones, un 33% del total eren menors d'edat i un 61% tenien entre 18 i 35 anys.

Els joves han accedit a 'Obro feel' pel següent: un 29% per problemes relacionals, un 15% per depressió, 14% per altres qüestions de salut mental, 10% per problemes de salut física, 7% per idees suïcides, 3% per trastorns de la conducta alimentària, 3% per solitud no desitjada i un 2% per 'bullying'.

A més, s'han acompanyat casos d'addicció a les drogues, abús i maltractament i s'ha necessitat els serveis d'emergència en vuit casos per garantir la seguretat de la persona.