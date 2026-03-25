Serra (Bcomú) reclama un pla d'atenció social "adaptat" per als desallotjats a la Sagrera

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Bcomú a l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra, ha reclamat al govern municipal que no es limiti a complir l'expedient i presenti un pla d'atenció social "adaptat a la realitat" de les persones que residien als dos nuclis d'assentaments que la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest dimecres al barri de la Sagrera, a prop del pont del Treball Digne.
En una roda de premsa al consistori ha afirmat que aquests desallotjaments s'han de fer si la situació de salubritat ho exigeix, però ha advertit que "desallotjar no és una solució per a la realitat d'aquestes persones", moltes de les quals, ha assenyalat, són persones treballadores que amb un suport mínim podrien tenir autonomia per viure a la ciutat.
També s'ha referit al desallotjament que estava previst aquest dimecres d'un dels veïns del bloc de Sant Agustí 14, al districte de Gràcia, finalment ajornat per la comitiva judicial, i ha criticat el consistori per no haver actuat quan els veïns van interposar la primera denúncia, apunta, fa gairebé dos anys.
"Veïns i veïnes que fa anys, mesos, que denuncien que s'incompleix la normativa urbanística i que, davant la situació, el Govern acaba intentant arribar al rescat a última hora de pressa i malament", ha expressat.
En aquest sentit, ha exigit a l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que faci complir la normativa de destinar el 30% de les noves construccions a habitatge protegit i que posi "multes que haurien de permetre arribar a sancions" perquè no es donin casos com el del bloc de Sant Agustí.
Per això, ha instat el PSC i la resta de grups d'esquerra a l'Ajuntament a donar suport aquest divendres en la sessió plenària a la modificació del pla general metropolità (MPGM) que regula els habitatges de lloguer de temporada a la ciutat i que, ha explicat, ha de permetre desenvolupar un pla especial perquè en el termini de 6 mesos es puguin "prohibir tots els lloguers de temporada i tots els 'colivings' com els que es pretenen instal·lar a blocs com el de Sant Agustí".