Serra (BComú) critica Collboni per prometre la reserva del 30%: "Li recordo que és alcalde"

BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
El portaveu de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra, ha criticat l'alcalde Jaume Collboni per anunciar que portarà la proposta de modificar la reserva del 30% d'habitatge protegit al seu programa electoral per a les eleccions municipals del 2027: "Li recordo que és alcalde, no candidat".
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dilluns en la qual li ha insistit que "no faci promeses electorals i que compleixi el que avui diu que portarà al programa del 2027", després d'assegurar que la norma venia a canviar les regles del joc per als inversors que compren edificis sencers.
Encara sobre habitatge, ha explicat que demanaran al govern municipal en el ple de divendres que "deixi de retallar en polítiques d'habitatge que es poden quantificar i que es recuperin les dades de mandats anteriors", ja que ha afirmat que han reduït a la meitat les compres per tempteig i retracte, a més dels pisos que l'Ajuntament aporta a la taula d'emergència habitacional.
PISTOLES TASER
Serra també s'ha referit a l'anunci de l'alcalde de tornar a portar al ple del juliol l'aprovació del reglament perquè la Guàrdia Urbana disposi de pistoles taser i ha avançat que el seu grup serà "molt exigent".
"El text anterior no portava un nombre màxim de descàrregues, no hi havia un protocol d'actuació amb persones que hagin consumit drogues o amb problemes de salut mental. Continuem pensant que si porten un reglament amb termes semblants el govern municipal no podrà garantir que no hi hagi una mort com la que hi va haver a Badalona el 2024", ha afegit.