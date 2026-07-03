Serra (BComú) critica que Collboni faci l'"enèsima promesa de mà dura" després del tiroteig mortal

BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra, ha criticat que la resposta de l'alcalde, Jaume Collboni, al tiroteig en què ha mort un adolescent al parc de la Pegaso es basi en "l'enèsima recepta i l'enèsima promesa de mà dura", la qual cosa creu que no solucionarà un problema que és més complex.
"Es tracta d'una resposta de nou precipitada i de nou insuficient. L'alcalde, un cop més, s'ha limitat a lamentar-se que es produís un fet com aquest a la ciutat de Barcelona, considerant que era injust que ocorregués amb els esforços que fa el Govern municipal", ha declarat als mitjans aquest divendres.
Serra ha condemnat els fets, ha traslladat el seu suport als familiars i amics de la víctima i ha demanat "més recursos judicials, més recursos en acció comunitària, més recursos en prevenció i més recursos en mediació" en comptes de prometre exclusivament mà dura.