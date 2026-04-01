La SEPI proposa Ángel Simón per presidir Indra en substitució d'Ángel Escribano

Alberto Ortega - Europa Press - Arxiu
MADRID 1 abr. (EUROPA PRESS) -
La Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) ha proposat l'exconseller delegat de CriteriaCaixa Ángel Simón com a president d'Indra en substitució d'Ángel Escribano, que ha presentat aquest dimecres la seva dimissió com a president executiu de la companyia, segons ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat a Europa Press fonts coneixedores de la iniciativa.
La proposta ha estat presentada en el consell d'administració extraordinari d'Indra celebrat aquest dimecres, una cita convocada per Escribano per formalitzar la seva dimissió "per responsabilitat" i "per no interferir en l'estabilitat de la companyia".
El ja expresident d'Indra ha remès una carta al consell en la qual reconeix que els esdeveniments de les últimes setmanes han generat una situació que, "a més del desgast personal, amenaça amb comprometre els objectius que li van impulsar des del primer dia i que considera essencials per al futur d'Indra i del sector".
"Fidel als valors de responsabilitat i lleialtat que sempre he defensat, no puc permetre que la meva continuïtat pugui interferir en l'estabilitat de la companyia, en els seus professionals i en la confiança dels seus inversors", ha assenyalat, per després afegir que per aquest motiu, "i anteposant l'interès d'Indra per sobre de qualsevol consideració personal", ha decidit presentar la seva dimissió com a conseller i president executiu d'Indra.
Davant d'aquesta situació, la consellera independent coordinadora, Virginia Arce Peralta, en coordinació amb la Comissió de Nomenaments, Retribucions i Govern Corporatiu d'Indra, ha iniciat el procés de successió per al càrrec de president del consell d'administració.
SEPI, en qualitat de primer accionista de la companyia, amb un 28% del capital, ha proposat el nomenament d'Ángel Simón, nascut a Manresa en 1957, un directiu amb una prestigiosa trajectòria empresarial, per assumir la presidència de la signatura.
Ara correspon al consell d'administració d'Indra estudiar la proposta i decidir si dona el vistiplau al nomenament.
Simón va ser conseller delegat de Criteria Caixa durant gener de 2024 i abril de 2025. Llicenciat en enginyeria de Camins, Canales i Ports per la Universitat Politècnica de Barcelona, Simón va ser prèviament president del grup Aigües de Barcelona (Agbar) i vice-president de Veolia, a més d'haver ocupat el lloc de director general adjunt i vice-president executiu del grup Suez, entre altres càrrecs.