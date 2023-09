Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona és una de les 10 zones de luxe favorites d'Europa per adquirir habitatge

MADRID, 11 set. (EUROPA PRESS) -

Els barris del districte de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona (novè lloc) i Salamanca a Madrid (setè lloc) són dos dels 10 barris de luxe preferits pels clients de les ciutats més importants d'Europa per adquirir habitatge, segons l'agència immobiliària Evernest.

En el lloc número set hi ha el barri madrileny de Salamanca, amb un cost de 7.714 euros per metre quadrat, mentre que en el novè lloc està el barri barceloní de Sarrià-Sant Gervasi, amb 6.054 euros per metre quadrat.

"Fent una comparativa amb els barris de referència en la resta de ciutats europees més importants, aquestes localitzacions es consoliden com a dues bones alternatives atractives per a inversors, tenint en compte els preus i les opcions de rendibilitat en dues zones molt demandades, tant per clients nacionals com a internacionals", expliquen des d'Evernest en un comunicat.

En el cas de Sarrià-Sant Gervasi, es tracta d'un districte urbà a "mig camí entre el centre de la ciutat i la muntanya, una de les zones amb més encant de Barcelona", segons han explicat des de la xarxa immobiliària.

El 'sènior' d'Evernest a Espanya, Óscar Larrea, ha afirmat que el barri de Salamanca és un dels mercats immobiliaris del segment 'premium' "més consolidats de tot el sud d'Europa", on a més s'està vivint els últims anys una "petita revolució residencial", amb el desenvolupament de nombrosos projectes de rehabilitació d'edificis històrics, convertits en habitatges.

PRIMERS LLOCS

Quant al primer lloc dels deu barris més exclusius per adquirir habitatge en funció dels preus del sòl, es troba el barri de Kensington-Chelsea (Londres), amb un preu de 22.061 euros per metre quadrat. El lloc número dos és per al Primer Districte (Viena), amb 19.826 euros; el tercer per al Districte VIII (París), amb 19.425 euros; el quart per a Brera (Milà), amb 11.206 euros; i el 'top 5' el tanca el barri De Pijp (Ámsterdam), amb 8.691 euros.

En el lloc número sis, està el barri de Mitte a Berlín (8.360 euros); en el setè el madrileny barri de Salamanca; el vuitè és per Kolonaki, a Atenes (6.500 euros); en el novè, el barceloní Sarrià-Sant Gervasi i, finalment, el barri de San Antonio, a Lisboa, tancaria el 'top 10', amb un preu de 5.826 euros per metre quadrat.