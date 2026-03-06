Belbeida pren possessió com a primera regidora àrab i musulmana de Barcelona

Substitueix Lluís Rabell, que es va acomiadar del ple divendres passat per un càncer
BARCELONA, 6 març (EUROPA PRESS) -
La nova regidora del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Sara Belbeida, ha pres possessió del càrrec i esdevé així la primera edil d'origen àrab i musulmana de la història del consistori, en substitució del ja exregidor Lluís Rabell, que es va acomiadar del ple divendres passat perquè pateix càncer.
En un acte aquest divendres, al qual han assistit l'alcalde, Jaume Collboni, i representants de tots els grups municipals, Belbeida ha reivindicat la seva entrada al consistori com un "símbol que Barcelona està avançant".
"Aquest moment no només és meu", i ha afirmat que hi han contribuït totes les famílies d'origen migrant que han fet de Barcelona la seva llar, i que espera que en els pròxims anys això no sigui una excepció sinó la normalitat.
LA BARCELONA DIVERSA
Per la seva banda, Collboni ha afirmat que l'entrada de Belbeida al consistori és un exemple de la "Barcelona diversa, que obre portes, trenca sostres de vidre i obre el seu espectre de representació política".
"Aquest és un pas més perquè el ple s'assembli cada vegada més a la ciutat", ha assenyalat l'alcalde, que ha destacat que amb la nova regidora socialista, el conjunt de regidors passa a ser plenament paritari, amb un 50% d'homes i un 50% de dones.
Belbeida, fins ara comissionada de Relacions Ciutadanes i Diversitat Cultural i Religiosa, passa a ocupar totes les carteres de Rabell, i es converteix en regidora del districte d'Horta-Guinardó, del Pla de Barris, Educació i Persones Grans.