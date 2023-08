Sara Belbeida i Monserrat Surroca, noves comissionades de l'Ajuntament de Barcelona

BARCELONA, 10 ago. (EUROPA PRESS) -

Sara Belbeida és la nova comissionada de Relacions Ciutadanes i Diversitat Cultural i Religiosa de l'Ajuntament de Barcelona, i Monserrat Surroca la nova comissionada de Convivència.

L'objectiu d'aquests nomenaments és "reforçar les polítiques municipals de convivència, civisme i respecte per la diversitat" com a elements essencials del model de ciutat, informa l'Ajuntament aquest dijous en un comunicat.

Surroca ha estat diputada del Congrés (2008-2015) i ha portat les relacions institucionals de les Corts per la CEOE (2018-2020) i per Foment del Treball de 2020 a 2023; Belbeida ha treballat en els últims anys com a mediadora intercultural en un centre de justícia juvenil i com a consellera de govern en el districte de Nou Barris des de l'any2019.