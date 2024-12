Sanz rebutja entrar al govern de Collboni: "Ara mateix, BComú governa des de l'oposició"

Centra la negociació dels pressupostos en avançar cap a prohibir el lloguer de temporada

BARCELONA, 23 des. (EUROPA PRESS) -

La líder de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha rebutjat una entrada de la seva formació al govern de l'alcalde Jaume Collboni i ha reivindicat: "Ara mateix, al desembre del 2024, BComú governa des de l'oposició i el 2027 ho farem des de l'alcaldia".

Ha argumentat que si bé van començar amb voluntat de tenir un govern municipal progressista, el PSC no ho ha fet possible al "tontejar amb la dreta" i intentar formar govern amb Junts i ERC, en una entrevista d'aquest dilluns a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.

"La qüestió és que un any i mig després de la seva investidura, Jaume Collboni continua sol, sol i bastant absent del dia a dia de la ciutat", ha assenyalat la líder dels Comuns a Barcelona, que en preguntar-li per si encapçalaria una candidatura a l'alcaldia el 2027 ha afirmat que això és una cosa que ja arribarà i que no és el moment de parlar de persones, textualment.

PRESSUPOSTOS

Després d'haver donat suport a les Ordenances Fiscals del 2025 amb ERC i el propi govern municipal en aconseguir el compromís de l'alcalde a reduir les terminals de creuers de 7 a 5 i rebutjar una eventual terminal de luxe, ha centrat la negociació dels pressupostos en l'habitatge, la qual considera la "primera preocupació de la ciutadania".

Ha demanat tramitar definitivament la "modificació del Pla General Metropolità i la redacció del Pla Espacial que han de prohibir el lloguer de temporada", i ha instat a mantenir el 30% d'habitatge protegit en noves promocions que, alerta, Collboni pretén modificar.

De moment, ha assegurat que BComú demanarà mantenir aquest 30%, si bé ha opinat que Barcelona hauria de caminar cap a un 50%, i en el marc dels pressupostos, també ha reclamat seguir motivant un "decreixement turístic".