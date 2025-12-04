Sanz sobre el dictamen del CGE: "Collboni té l'obligació" de complir amb BComú i la ciutadania

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
La líder de BComú, Janet Sanz, ha celebrat el dictamen del Consell de Garanties Estautàries (CGE) que avala el projecte de llei que regula el lloguer de temporada i ha sostingut que ara "Collboni té l'obligació de complir amb els acords de BComú i amb la ciutadania".
En un comunicat de la formació, ha recordat que en el marc de l'aprovació de les ordenances fiscals del 2024, els Comuns van acordar amb el govern municipal posar fi als lloguers de temporada "però el PSC ha mantingut aquest acord al calaix".
"Barcelona ha de ser la primera ciutat a prohibir el lloguer de temporada el mateix dia 19 de desembre, coincidint amb l'últim ple de l'any", ha defensat Sanz.