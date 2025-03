Sanz veu Collboni a punt de "batre el Guinness de mentides" i reclama prioritzar Rodalies

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -

La líder de BComú, Janet Sanz, ha assegurat que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, està "en camí de batre el rècord Guinness de mentides" i li ha reclamat que prioritzi Rodalies davant l'ampliació de l'Aeroport del Prat.

En una roda de premsa aquest dijous, ha instat l'alcalde a triar entre turistes i veïns descartant l'ampliació de l'aeroport i destinant "tots els esforços i recursos" del consistori a Rodalies, proposició que portaran al ple d'aquest divendres.

D'altra banda, els Comuns proposaran que es retiri la subvenció al congrés immobiliari The District ja que, per Sanz, que s'apugi la dotació a aquestes fires "hauria de ser il·legal, perquè és un congrés que només està dirigit a especular".

També preguntaran al govern municipal sobre un eventual augment de les subvencions al Circuit de Barcelona-Catalunya per a la celebració de la Fórmula 1 i sobre les sancions a la reserva del 30%: "Volem que ens diguin com estan aquests expedients, si realment posaran aquestes sancions i com farà complir el 30%".

Sanz ha alertat de la deriva elitista, textualment, del govern de Collboni que, a parer seu, cada vegada es fa més evident, ja que "fa anuncis, declaracions i entrevistes amb la mà esquerra i després les polítiques amb la mà dreta".