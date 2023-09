Sanz (BComú) troba un "contrasentit" l'ampliació de la querella per la superilla de l'Eixample

BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de BComú, Janet Sanz, considera un "contrasentit" que el jutjat d'instrucció número 26 de Barcelona hagi ampliat la querella que va presentar l'exarquitecte en cap de Barcelona Josep Antoni Acebillo contra l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau per la construcció de la superilla de l'Eixample afegint un presumpte frau en subvencions europees.

En unes declaracions als periodistes aquest divendres, ha dit que no tenen constància de la sol·licitud de la part demandant ni de la resposta del jutjat, i ha criticat que "es continuï posant en qüestió que hi ha algun tipus de delicte penal vinculat a la superilla".

"No s'aguanta jurídicament", ha afirmat Sanz, després de recordar que la sentència al·lega un problema administratiu, per la qual cosa creu que no es justifica que hi hagi algun tipus d'actuació penal.

Així, considera que la querella "no té cap tipus de recorregut" i que, a través dels seus advocats, presentaran els informes que calgui.

Amb tot, ha demanat a Barcelona Oberta "retirar tots els contenciosos i demanar disculpes per judicialitzar un conflicte que és polític", ja que aquesta agrupació d'eixos comercials va ser la que va sol·licitar revocar a l'estat anterior l'eix verd del carrer Consell de Cent.