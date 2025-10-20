Sanz (BComú) reivindica haver recuperat el "somni de Cerdà" des de l'Ajuntament de Barcelona

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
La líder de BComú, Janet Sanz, ha reivindicat haver recuperat el "somni de (Ildefons) Cerdà, la seva utopia d'una ciutat saludable on la gent poguès caminar", durant el seu pas per l'Ajuntament de Barcelona, el qual abandonarà al desembre.
En una entrevista d''El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press, ha explicat que l'endemà de les eleccions municipals del 2023 va avançar a l'exalcaldessa Ada Colau que no tenia intenció d'acabar el mandat: "De manera amistosa, em va contestar: 'Ja, però em toca a mi primer".
Després de 14 anys al consistori, on va començar com a consellera d'ICV, ha lamentat les "poques eines per limitar el capitalisme" que tenen les administracions locals a causa dels límits legals i territorials que pateixen.
Respecte al seu pas per l'executiu municipal amb BComú, ha reivindicat que malgrat els detractors i les falses acusacions, en el "context del procés el més estable que hi va haver va ser Barcelona, que creixia i el govern de la qual frenava el mercat".
I quan li han preguntat per la gestió de l'alcalde, Jaume Collboni, ha sostingut que si bé els socialistes reconeixen els problemes de la ciutat, la seva manera d'actuar és "endarrerir-ho tot", paralitzant els projectes que els Comuns van iniciar.