Sanz (BComú) planteja pujar al 50% la reserva de protecció oficial d'habitatges nous a Barcelona

Defensa que la reserva serveix per rebaixar el preu del sòl i frena "l'especulació"

BARCELONA, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

La líder de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha plantejat que es pugi del 30% al 50% la reserva per a protecció oficial d'habitatges de construcció nova a la capital catalana, com una mesura que, segons remarca, ha servit per rebaixar el preu del sòl a la ciutat.

En una entrevista aquest diumenge a 'Nació', recollida per Europa Press, Sanz ha opinat que el que ha frenat la construcció d'habitatges a Barcelona no és la reserva del 30%, sinó la voluntat d'altres partits d'eliminar aquesta mesura, la qual cosa genera en els promotors "una expectativa de negoci tan potent que no els costa res frenar l'operació i esperar uns anys".

Per Sanz, "ara és el moment de poder plantejar el 50% i estudiar si hi ha viabilitat econòmica per desenvolupar-ho a barris com Sant Antoni, Sants, Gràcia, Eixample o Poblenou", una vegada la mesura del 30% ha demostrat que, apunta, també serveix als promotors per comprar sòl més barat.

Amb això, ha exigit, textualment, blindar la reserva del 30% que existeix actualment perquè "el que no pot ser és que aigualeixin l'única mesura que té Barcelona per fer front a l'especulació i l'única que corresponsabilitza el sector privat".

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS

De cara als pressupostos municipals, Sanz ha dit que la seva formació vol tenir comptes nous i que, en les seves paraules, han demostrat que saben arribar a acords si porten el "segell" de BComú.

"És que jo vull pressupostos, però vull que siguin realment els pressupostos de l'habitatge. El que no vull és que siguin uns pressuposats fake", ha assegurat.

A més de l'habitatge, Sanz ha situat entre les prioritats de BComú continuar desplegant el model de les superilles en altres districtes fora de l'Eixample, constituir una funerària pública i crear una òptica municipal.

També ha plantejat obrir el debat sobre si les llicències dels hotels han de ser o no a perpetuïtat, i ha advertit que actualment les llicències hoteleres estan "molt focalitzades al centre de la ciutat".

"Una llicència és per a tota la vida? No té sentit, tenint en compte que és un negoci que genera moltes externalitats i efectes negatius per a la ciutat. Es tracta d'estudiar on t'interessen aquestes llicències", ha expressat.