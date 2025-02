Sanz (BComú) insta tots els ajuntaments catalans a aplicar la reserva del 30% d'habitatge

Acusa Collboni de mentir sobre el suposat fracàs de la mesura: "És la fake news més gran"

La presidenta de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha instat tots els ajuntaments de Catalunya a aplicar la reserva del 30% d'habitatge protegit, ja que considera que "la llei pel dret a l'habitatge del 2007 ja incorpora aquesta possibilitat que es pot desenvolupar a tots els ajuntaments".

En una entrevista a Europa Press, la líder dels Comuns ha defensat que la mesura s'estengui més enllà de Barcelona: "L'objectiu seria que la Generalitat i els ajuntaments liderin aquesta política perquè es necessita habitatge assequible a tot arreu. Des de la capital de Catalunya fins a l'últim poble perquè qui pot viure a les nostres ciutats?".

També ha acusat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de mentir sobre el presumpte fracàs de la reserva del 30% a la ciutat: "És la fake news més gran que he sentit dir a un polític".

ESTAFA A L'AJUNTAMENT

Sanz ha afirmat que la mesura ha generat uns 150 habitatges des del 2018, i ha assegurat textualment que aquesta xifra no és més alta perquè el sector privat ha estafat l'Ajuntament per saltar-se la norma i que Collboni no ha fet res sobre aquesta qüestió: "Ni han investigat ni han inspeccionat tot l'habitatge que se'ns està estafant".

Per a la regidora, la reserva del 30% deixa de funcionar quan promets que la vols desmuntar: "El qui ha fet ineficaç la norma durant aquest 2023 i 2024 ha estat Collboni. Ha estat ell qui ha matat el 30%", i ha posat d'exemple les ciutats de París i Londres, en què assegura que la mesura està funcionant.

Sanz també ha qualificat d'obscenes les declaracions de divendres de la vicepresidenta de l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE), Elena Massot, que apuntava al fet que les finques que tinguin pisos de lliure mercat i pisos per a habitants de renda més baixa es construeixin amb dues portes, una per als veïns amb més poder adquisitiu i una altra per als que viuen en els immobles a preu protegit: "Són pròpies d'un classisme amb el qual ningú pot connectar".

Ha advocat per combatre aquest tipus de relat i fer tot el possible perquè la classe treballadora pugui continuar vivint a Barcelona: "Estan dissenyant (els promotors) un model de ciutat elitista, que només és per al que el s'ho pot pagar", i ha retret textualment a Collboni el seu servilisme a aquest sector.

LLOGUER DE TEMPORADA

Preguntada per si la regulació dels lloguers de temporada podria procurar més pisos per als barcelonins, Sanz ha advocat per la seva "prohibició total" a tota la ciutat, i ha celebrat que Collboni demani equiparar la regulació dels lloguers a la dels lloguers de temporada, però lamenta que l'alcalde arriba tard, segons ella.

"És indispensable que la regulació urbanística sobre la prohibició dels lloguers de temporada s'aprovi com més aviat millor. Per nosaltres serà un dels cavalls de batalla", ha assegurat.

SENSE PRESSUPOSTOS PER AL 2025

Sanz ha lamentat que Collboni decidís no presentar els pressupostos i donar per finalitzada la negociació amb BComú, la qual cosa va provocar una pròrroga dels comptes, i ha afirmat que la decisió de l'alcalde envia un missatge a la ciutadania de resignació i deixadesa: "Crec que demostra molt poca estima per Barcelona i els seus barris".

Preguntada per si creu que Collboni va acabar amb la negociació per evitar desgastar-se, la líder de BComú ha respost que la qüestió no va de si l'alcalde es desgasta o no, sinó del que la seva decisió pot provocar.

"Aquest acte de no actuar fa molt de mal a la política en general, a la confiança. Després veiem molts polítics endur-se les mans al cap perquè com pot ser que la gent voti l'extrema dreta. Aquests comportaments ajuden molt", ha asseverat.