Sanz (BComú) insisteix al PSC que rebutgi una nova terminal i respon a Valls: "Està escrita"

Demana un "front comú" a Alamany (ERC) per salvaguardar el 30% d'habitatge protegit a Barcelona

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

La líder de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha insistit al PSC que rebutgi qualsevol proposta sobre construir una nova terminal de creuers al Port de Barcelona i ha respost a les declaracions d'aquest dimecres del tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls.

"Està escrita. Ho ha posat el partit socialista, el govern de Jaume Collboni", ha sostingut en una entrevista d'aquest dijous a Ser Catalunya recollida per Europa Press sobre els suposats plans del PSC de construir una terminal de creuers de luxe, que Valls va assegurar textualment que es tracta d'una terminal fantasma i va criticar que BComú fes d'aquesta demanda el seu Hard Rock.

D'aquesta manera, Sanz ha reiterat als socialistes que facin desaparèixer el punt i es comprometin a "rebutjar qualsevol proposta que vingui del Port de Barcelona de fer una nova terminal" si volen el suport de BComú per aprovar les Ordenances Fiscals del 2025, que es votaran de nou en el ple del divendres després de no aprovar-se en la Comissió d'Economia i Hisenda d'aquest dimecres.

Ha argumentat que és indispensable que es redueixi l'afluència de creueristes a la ciutat en més d'un milió ja que, afirma, és un sector que deixa molt pocs recursos a la ciutat, i ha assenyalat que el seu ultimàtum a les ordenances "és una qüestió de dir: el govern municipal què defensarà quan hi hagi aquesta petició?".

"Si ells volen fer polítiques progressistes a la ciutat, també han de fer-ho en matèria d'infraestructures. No pot ser que amb la mà esquerra facis alguna cosa i amb la mà dreta facis una altra", ha afegit Sanz.

ESTÉN LA MÀ A ERC

La líder dels Comuns també ha assegurat estar "preocupada" per la mesura del 30% d'habitatge protegit, després que l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona (Idra) indiqués en un estudi aquest dimarts que si es modifica la ciutat perdria l'oportunitat de generar fins a 18.827 habitatges.

Per això, ha demanat a la líder d'ERC a Barcelona, Elisenda Alamany, amb qui diu tenir molta sintonia en aquest àmbit, formar un "front comú" per defensar conjuntament el 30% d'habitatge protegit, una mesura que, en les seves paraules, funciona com a mur de contenció de les operacions especulatives.

"Estem perdent l'oportunitat que aquestes grans tenidors, que faran nou habitatge, no posin preus que la gent pugui pagar. Qui pot pagar aquests pisos? És alguna cosa no podem permetre", ha reivindicat Sanz.