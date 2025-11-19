Sanz (Bcomú), sobre els pressupostos de Barcelona: "Veig molt difícil tirar endavant aquesta proposta"

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
La líder de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha posat en dubte l'aprovació dels pressupostos de Barcelona en el ple d'aquest divendres: "Ara mateix veig molt difícil tirar endavant aquesta proposta".
Ho ha dit aquest dimecres en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press en la qual ha assegurat que el govern liderat per l'alcalde Jaume Collboni rebutja la majoria de les seves propostes per aprovar els comptes de Barcelona.
"Si té voluntat política que entri ell directament a negociar. Qualsevol alcalde ha de voler pressupostos i s'hauria de deixar la pell per tenir-los i no pot ser que ens digui que no a tot", ha afegit.
Ha afirmat que el seu grup considera que la ciutat necessita uns comptes que inverteixin més en habitatge i que la negociació es pot resoldre "amb temps".
Ha recordat que, a més d'habitatge, les seves condicions són un pla contra el sensellarisme, la prohibició de les compres especulatives d'habitatge i el lloguer de temporada, fer més eixos verds i limitar la promoció turística de la ciutat.