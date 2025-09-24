Sanz (BComú) demana posar a Palestina "al centre" durant la Mercè i que sigui país convidat el 2026

BARCELONA 24 set. (EUROPA PRESS) -
La líder de BComú en l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha demanat posar a Palestina "al centre" durant la celebració de la festa major de la Mercè i ha proposat que sigui país convidat durant l'edició del proper any.
"M'agradaria que aquest any sigui l'any del poble palestí, però que culmini amb que el proper any sigui Palestina el país convidat a la Mercè", ha afirmat en roda de premsa aquest dimecres, on ha insistit a l'alcalde, Jaume Collboni, que faci tot el possible per garantir la seguretat de la Flotilla.
Li ha retret que "no es tracta només de fer trucades o enviar missatges", sinó de dur a terme accions concretes activant tots els mecanismes polítics i diplomàtics que faci falta, el mateix que, al seu judici, s'hauria de fer amb un boicot a Israel.
Respecte al sondeig sobre política municipal publicat aquest dimecres per 'El Periódico' i que situa al PSC com a primera força i manté a BComú tercera, Sanz ha expressat la seva preocupació per la "tendència clara" de creixement de l'extrema dreta.
També ha apuntat que encara queden 2 anys per a les eleccions i que els utilitzaran per "determinar qui seran les millors persones per liderar" la seva formació, després d'anunciar aquest dilluns que aquest any deixarà la seva acta de regidora i la política institucional.