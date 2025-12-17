Sanz (BComú) demana integrar el Teatre Capitol de Barcelona a la xarxa d'equipaments públics

BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
La líder de BComú, Janet Sanz, ha explicat que el seu grup demanarà en el ple d'aquest divendres que l'alcalde Jaume Collboni integri el Teatre Capitol a la xarxa d'equipaments públics de la ciutat.
Ho ha dit en unes declaracions a la premsa aquest dimecres des del mateix teatre, on ha posat d'exemple els casos d'El Molino i la sala Paral·lel 62, que van seguir aquest model, i ha subratllat que volen que el Capitol torni, "però mai en benefici de l'especulació d'un privat".
"La cultura ha d'estar al servei dels veïns, no del negoci. Cal que el govern municipal iniciï totes les vies per adquirir-lo pel bé del sector teatral, per recuperar la Rambla i pel dret d'accés a la cultura", ha expressat.
En aquest sentit, ha demanat el suport de Collboni per modificar el projecte, que contemplava entregar l'edifici Telefónica, que passaria a usos turístics, a canvi de recuperar l'equipament.
Finalment, ha comentat que també presentaran un prec en el qual exigiran el compliment de la reserva del 30% d'habitatge protegit en noves promocions, i ha acusat el consistori de "deixadesa de funcions en allò que el competeix, que és precisament la inspecció i la sanció".