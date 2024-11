Sanz (BComú) demana deslligar dels pressupostos municipals la connexió del tramvia per la Diagonal

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha proposat aquest diumenge deslligar dels pressupostos municipals la connexió del tramvia per l'avinguda Diagonal, per connectar així les xarxes nord i sud d'aquesta infraestructura a través dels quatre quilòmetres que els separa al districte de l'Eixample.

Així s'ha expressat Sanz des d'un acte convocat per entitats veïnals per donar benvinguda a l'inici del servei del nou tram del tramvia des de la plaça dels Glòries fins al carrer Girona, que correspon a la primera de les dues fases de la connexió del tramvia per l'avinguda Diagonal.

"Existeix una majoria política suficient per treure endavant el tramvia fins a Francesc Macià, llavors, que això es deslligui dels pressupostos", ha reivindicat, alhora que ha mostrat la disposició del seu partit per aprovar qualsevol modificació de crèdit pressupostari per això.

Per Sanz, cal prioritzar per als propers pressupostos municipals negociar les polítiques d'habitatge i, per això, la infraestructura del tramvia es pot deslligar dels comptes perquè la connexió entre la plaça dels Glòries i la plaça de Francesc Macià estigui totalment finalitzada pel 2027.

CRITICA A COLLBONI

Sanz ha recordat que el projecte del tramvia és un dels projectes que va promoure l'anterior executiu municipal, liderat per l'exalcaldesa Ada Colau (BComú), una infraestructura que, en les seves paraules, l'actual alcalde, Jaume Collboni, ha "qüestionat" en alguns moments.

Ha destacat que aquest diumenge és un dia emocionant, textualment, però ha subratllat que la connexió del tramvia per l'avinguda Diagonal s'hauria d'haver fet fa 15 anys i fins a Francesc Macià: "És el que té sentit, que és el que clama al cel que no hagi passat", ha afegit.